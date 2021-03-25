اعتذار واجب للاصدقاء الاعزاء، وآسى شخصى .. نائل الشافعى، وريمة التى دائماً، ما تعود لعادتها القديمة! - سعيد علام

2021/03/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام بعد فوز الديمقراطيين فى يناير 2021 برئاسة الببيت الابيض، وباغلبية مجلسى الشيوخ والنواب، عاد الاسلاميين لعادتهم القديمة، "اتمسكن لما تتمكن"، عادوا الاسلاميين فى فلسطين المحتلة لينشقوا فى 27 يناير عن "القائمة العربية المشتركة"، - بعد تأكد فوز الديمقراطيين فى امريكا -، انشقوا ليشكلوا "القائمة العربية الموحدة"، قبل الانتخابات باقل من شهرين!، لتتفتت "القائمة العربية المشتركة"، التى كان الاسرائيليون يعم ......





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