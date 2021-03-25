"الرئيس القادم" في السعودية.. جدل وترقب حول الفائز برئاسة "النصر"

2021/03/25 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت حالة من الترقب في الشارع الرياضي، بشأن هوية الرئيس الجديد في نادي النصر السعودي، بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس صفوان السويكت، وفتح باب الترشح لانتخابات يحدد على أساسها الرئيس الجديد.

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