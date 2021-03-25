شاهد .. كورونا والخلل الفني يحرمان عراقيي الخارج من التصويت

2021/03/25 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية العليا للانتخابات في العراق تقرر إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة لوجود ما أسمته بالصعوبة في تسجيل نا...

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