تحليل: الصين تريد جعل إيران

2021/03/25 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة "نيشنل انترست" تحليلا للمستشارة الأميركية السابقة بوزارة الطاقة فيكتوريا كوتس حول جعل الصين لإيران بمثابة "محطة وقود" لها لتلبية جزء من احتياجاتها النفطية.

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