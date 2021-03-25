السلطات العراقية تكشف نتائج عمليات أمنية في ثلاث محافظات

2021/03/25 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، العثور على أوكار وأنفاق وضبط عبوات والقبض على إرهابيين في عملية نوعية بمحافظة كركوك شمال البلاد....

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