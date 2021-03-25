استبعاد تمرير الموازنة بالأغلبية في جلسة السبت المقبل

2021/03/25 | 08:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استبعدَ عضو مجلس النواب النائب ملحان المكوطر، أن يتم تمرير موازنة 2021 خلال جلسة السبت المقبل بالأغلبية، مبيناً أن مشكلات الموازنة كبيرة خاصة مع الكرد وتحتاج الى التعمق في حلها.

وقال المكوطر في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الوفد الكردي الذي جاء الى بغداد كان على مستوى عال، ولم يصل إلى نتيجة بشأن حصة الإقليم في الموازنة”، مؤكداً أن “إقرار الموازنة أمر ضروري والجميع يترقب إقرارها لاسيما المواطنين برغم من عقدها».

وأضاف، أن “الكرد لديهم طلبات كثيرة في الموازنة، كما أن هناك خلافات على زيادة إنتاج نفط الإقليم”، مبيناً أن “الخلافات قوية وسيكون هناك تعقيد في المشهد ما لم تكن هناك حلول سريعة”، واستبعد المكوطر أن “يمضي إقرار الموازنة بالأغلبية”، قائلاً: إن “القرار لدى رئاسة البرلمان التي لديها ارتباط برؤساء الكتل مباشرة أكثر من النواب، وهي تتفاوض معهم بهذا الشأن، لذلك اذا لم يكن هناك اتفاق لن تمضي الموازنة بالأغلبية، ومع هذا فإنه ليس من السهل التكهن عما سيحدث بهذا الشأن».

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أحمد سليم الكناني، إن “اللجنة أرسلت ملاحظات الى اللجنة المالية بشأن موازنة 2021 بإيقاف القروض والضمانات السيادية لأنها تثقل كاهل الدولة من الناحية الاقتصادية».

وأضاف، أن “اللجنة ركزت على دعم القطاع الخاص بالدرجة الأساس، بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع آلية محددة لحسم أكثر من 300 مشروع استثماري متلكئ بإنهاء عقودها أو استكمالها من قبل مستثمرين آخرين أو حصول تسوية بين الحكومة والمستثمرين”، منوهاً بـ”وجود الآلاف من تلك المشاريع لم تحسم لغاية الآن، إلا أنها متابعة من قبل اللجنة الفرعية في وزارة التخطيط».

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