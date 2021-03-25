مجلس الوزراء يعتزم التصويت على قانون العطل الأسبوع المقبل

2021/03/25 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، عن عزم مجلس الوزراء التصويت على قانون العطل الرسمية خلال الأسبوع المقبل.

وقال ناظم في حوار تابعته /المعلومة/، إن “قانون العطل الرسمية قد اكتمل وسيقدم الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للتصويت عليه”، مبينا أن “القانون يضم 12 عطلة تراعي جميع مكونات الشعب العراقي”.

وأضاف ناظم، أن “مجلس النواب سيصوت على مشروع اليوم الوطني العراقي قريبا بعد تقديمه”، مشيرا إلى “نية الوزارة العمل على مشروع النشيد الوطني”.

وافصح ناظم عن “قيام وزارة الثقافة بصياغة قانون جديد يخص الوزارة”، لافتا إلى أن “قانون وزارة الثقافة الجديد يتضمن دمجا للدوائر”.



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