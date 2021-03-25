شرطة لندن تبحث عن

2021/03/25 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث الشرطة البريطانية عن "متحرش متسلسل" تحرش بفتاة تبلغ من العمر 12 عاما وبامرأة ومراهقة أخرى في غضون أسابيع، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا سن".

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