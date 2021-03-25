حملة دهم وتفتيش تطال المتورطين بـ 'دماء' أهالي البصرة

2021/03/25 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

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نفذت القوات الأمنية في البصرة، الخميس، حملة دهم وتفتيش لاعتقال بعض المطلوبين الى القضاء.

وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقى NRT عربية (25 اذار 2021)، انها "شنت حملة دهم وتفتيش في مناطق أبو صخير شمال المحافظة، وتمكنت القوة المداهمة من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض كما تمكنت القوة من مصادرة أسلحة متنوعة ومواد مخدرة".

ووجة قائد العمليات أكرم مدنف "بضرورة تنفيذ مذكرات إلقاء القبض وتفعيل الجانب الاستخباري وإيجاد الخطط البديلة والقيام بعمليات نوعية استباقية وسريعة تستند إلى رؤيا استخبارية ومعلومات".

واكد على "ضرورة الابتعاد عن الطرق التقليدية في مداهمة المتورطين بدم الأبرياء من البصريين".

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