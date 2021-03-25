كوريا الجنوبية تعلق على صواريخ جارتها الشمالية: قصيرة المدى!

2021/03/25 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه "يبدو أن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية هما صاروخان باليستيان قصيرا المدى".

وكانت وكالة "يونهاب" أفادت بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة مجهولة الهوية على الأقل باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن الهجوم يعد "ثاني إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية خلال أسبوع بعد إطلاق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي في نهاية الأسبوع، والذي تم الإعلان عنه في اليوم السابق".

من جهته، قال خفر السواحل الياباني، إنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا.

وأفادت وكالة "كيودو" بأن الجسم الذي تم إطلاقه لم يجتز الأراضي اليابانية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

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