2021/03/25 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "قد يتعين اتخاذ قرار قريبا جدا حول ما إذا كان يجب فرض تدابير حدودية أكثر صرامة مع فرنسا" بسبب مخاوف من انتشار أنواع متحورة من فيروس كورونا، ويحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من كورونا.. جونسون يرجح وضع فرنسا على "القائمة الحمراء" قريبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من كورونا.. جونسون يرجح وضع فرنسا على "القائمة الحمراء" قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).