المرأة النيابية تنفي تلقيها بلاغات من نساء المخيمات عن حوادث اغتصاب أو تحرش

2021/03/25 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت لجنة المرأة والطفل النيابية، اليوم الأربعاء، تلقيها أي مناشدات من نساء داخل مخيمات اقليم كردستان قد تعرضن للاغتصاب أو التحرش، مؤكدة أنها ماضية في تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.وقالت رئيسة اللجنة ميسون الساعدي، في تصريح صحفي، إنه “لم تصلنا أي مناشدات من نساء داخل المخيمات في إقليم كردستان، شكن تعرضهن […]

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