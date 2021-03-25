قرض جديد لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة

2021/03/25 | 09:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، إطلاق قروضا ميسرة لاصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة. &...

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