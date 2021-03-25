قرض جديد لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة


قرض جديد لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة
2021/03/25 | 09:19 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

سومر نيوز: بغداد..

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، إطلاق قروضا ميسرة لاصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة.  &...

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