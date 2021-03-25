2021/03/25 | 09:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشط ايزيدي بارز يحذر: إعادة البيشمركة الى سنجار يعني عودة داعش

حذر الناشط الايزيدي البارز عيسى سعدو، الخميس، من إعادة قوات البيشمركة الى قضاء سنجار، معتبرا ان ذلم يعني إعادة تنظيم “ داعش” الاجرامي.

وقال سعدو إن “هناك تمهيد لإعادة تنظيم داعش الاجرامي الى قضاء سنجار عبر سحب الأسلحة من القضاء”، مبينا أن “إعادة قوات البيشمركة هي نفسها إعادة داعش إلى سنجار”.

وأضاف سعدو، أن “قوات البيشمركة نفذت أجنداتها وسرقت المنطقة وهربت أثناء دخول داعش الى سنجار”، مشددا على ضرورة أن “تكون إدارة الملف الأمني والسياسي والاقتصادي في سنجار بين بغداد والايزيديين بعيدا عن الإقليم”.

وأشار الناشط الايزيدي المقيم في المانيا إلى “وجود أمور سياسية تدفع من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإقليم كردستان لإرباك الوضع في سنجار”.

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