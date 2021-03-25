خبير اقتصادي: كردستان تحصل على ضعف ايراداتها من المنافذ غير الرسمية

2021/03/25 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، الخميس، ان اقليم كردستان يحصل على مجمل ايراداته من المنافذ غير الرسمية، لافتا الى ان الاقليم بات يعتمد على تلك المنافذ كونها غير داخلة ضمن حسابات الدولة.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الكثير من البضائع وخاصة الممنوعة من الاستيراد تدخل كردستان عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية، حيث يتم جباية مبالغ كبيرة لقاء دخول تلك البضائع والسلع والمواد الغذائية”.

واضاف ان “مطالبات كردستان بمزيد من الاموال ضمن الموازنة، يعد مطلبا غير مناسب، خاصة ان الاقليم يحصل على موازنة من بغداد واخرى من منافذه ونفطه المهرب خارج الضوابط”.

واوضح الكناني، ان “هناك سكوت وعدم محاسبة ازاء زيادة المنافذ الحدودية غير الرسمية في الاقليم، حيث لم تضع الحكومة المركزية يدها على تلك المنافذ مايتيح للاقليم ادخال جميع البضائع ذات الضرائب العالية عبر تلك المنافذ”.



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