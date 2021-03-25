تراجع اسعار النفط مع ظهور مخاوف بشأن الطلب

2021/03/25 | 09:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تراجعت اسعار النفط بنسبة اكثر من 1 بالمئة اليوم الخميس، مع عودة ظهور مخاوف بشأن الطلب على الوقود إلى جانب عمليات اغلاق جديدة لتفشي جائحة فيروس كورونا.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.43 بالمئة إلى 63.55 دولارا للبرميل في الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت ستة بالمئة خلال الليل.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62٪ إلى 60.19 دولارا للبرميل بعد صعودها بنسبة 5.9٪ ..وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد القيود الوبائية في أوروبا وتأخير اللقاح الذي يؤخر نمو الطلب على الوقود ، لكنها ارتفعت يوم الأربعاء مع توقف سفينة في قناة السويس ، اوقفت 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.ومع ذلك ، فإن تلك العوامل التي تدعم السوق لم تدم طويلاً، حتى عندما كانت القاطرات تكافح لتحرير سفينة قناة السويس العالقة./انتهى7

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