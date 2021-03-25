كركوك.. وفد الدراسة الكوردية يطلع على سير الامتحانات في داقوق

2021/03/25 | 09:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا للخطة الاشرافية للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبغية الوقوف علی سير امتحانات نصف السنة والعملية التربوية في قضاء داقوق وقصباتها قامت بروين فاتح حميد مديرة الاشراف التربوي في قسم الدراسة الكوردية في تربية كركوك يوم الاربعاء 24/3/021 بجولة ميدانية في مدارس القضاء.

وزارت برفقة نخبة من المشرفين التربويين مدارس (سورين ، آمد ، فريق آوه ، سنور ، روناكي ، شاناز ، آري ، بروسك ، ميديا ، زمناكو) كلاً علی انفراد للوقوف علی الاجواء الامتحانية في تلك المدارس واطلعت علی اعمال اللجان الامتحانية واللجان الساندة الاخری ومدی التزام تلك المدارس بتوصيات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

والتقت بروين فاتح بإعداد من التلاميذ والهيئات التعليمية واستمعت الی معاناة التلاميذ والعقبات التي تحول دون قيام الهيئات التعليمية بمهامها علی الوجه الامثل ووعدت بتذليل تلك العقبات حسب الامكانيات المتاحة.

وفي ختام الجولة قدمت بروين فاتح شكرها وتقديرها لمديري مدارس داقوق والهيئات التعليمية فيها، متمنية التوفيق للجمیع في اعمالهم لخدمة العملية التربوية وابنائنا التلاميذ.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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