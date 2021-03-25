2021/03/25 | 09:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) على طلب وزارة الصحة الأمريكية بإيواء أطفال المهاجرين غير الشرعيين في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس مؤقتا.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الأمريكية إلى أن مئات الأطفال مضطرون للبقاء في مراكز استقبال المهاجرين على الحدود لفترة أطول مما هو مسموح حسب القانون الأمريكي، الذي ينص على ضرورة نقل القاصرين إلى مآوي خاصة في حال زادت فترة احتجازهم في مراكز الاستقبال على 72 ساعة.

وقالت السلطات الأمريكية إنها تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين، وهي عاجزة عن الالتزام بالقواعد المذكورة لهذا السبب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد ذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لفتح مراكز جديدة لإيواء المهاجرين القاصرين وسطة أزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك.

PUKmedia / وكالات

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يوافق على إيواء أطفال المهاجرين في قواعد عسكرية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يوافق على إيواء أطفال المهاجرين في قواعد عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).