شرطة بغداد تعلن حصيلة حملة اعتقالات خلال 24 ساعة

2021/03/25 | 09:34 - المصدر: وكالة ناس

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شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين بالقتل ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفه خلال ٢٤ ساعة الماضية

▪️▪️اعلام شرطة بغداد

في إطار جهود قيادة شرطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية و تعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية..

تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على (٢) متهمين بالقتل، و متهم بالتزوير فيما نفذت مفارز المديرية ( ٢١ ) أمر قبض بحق مطلوبين بالإضافة إلى القبض على(١٢) متهم وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى

فيما نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ ( ١١ ) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفه

فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط (٢٨) مخالف مع عجلة، و (٣) عجلات تحمل مواد ممنوعه من الاستيراد .



بالإضافة إلى القبض على متهم بترويج المواد المخدرة

#قيادة_شرطة_بغداد

#أمن_وخدمة_العاصمة_هدفنا

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