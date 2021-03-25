كندا تخصص 460 مليون دولار لإعمار الموصل

2021/03/25 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف السفير الكندي لدى العراق الريك شانون عن تخصيص 460 مليون دولار لإعادة إعمار وتأهيل مدينة الموصل.

وقال شانون في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الموصل واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "كندا خصصت 460 مليون دولار لاعمار وتأهيل ما دمرته عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل لدى سيطرتها على المدينة في العاشر من حزيران العام 2014".

وأضاف أن "الحكومة الكندية ستشارك باعمار مدينة الموصل لما لهذه المدينة التاريخية والثقافية من اهمية كبيرة".

وأشار الى أن "كندا وقعت عقودا لاكثر من مشروع استثماري داخل مدينة الموصل من اجل انعاش الحركة الاستثمارية واعمار المباني السياحية والصحية وغيرها".

وتابع شانون أن "الوفد المرافق له زار جامعة الموصل وقدم دعم الحكومة الكندية لاعمار اكثر من موقع داخل الجامعة مثل المكتبة المركزية ومسرح الجامعة الكبير والمركز الطلابي".

ولفت الى أن "هناك دعما خاصا لمتحف الفنون التشكيلية التابع لقسم النشاطات الطلابية مع وجود تبادل ثقافي بين جامعات كندا وجامعة الموصل".

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