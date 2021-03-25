إحصاءات كورونا… أمريكا تتجاوز الـ 30 مليون حالة و300 ألف وفاة في البرازيل

2021/03/25 | 09:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الخميس، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ30 مليون حالة.وبحسب بيانات الجامعة فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 30001245 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 545053.هذا وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد الوفيات.على جانب آخر، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن “وفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 300 ألف، يوم الأربعاء.وأضافت الوزارة أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت […]

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