الأمن الوطني يضبط أكثر من مليوني علبة دواء مغشوشة ببغداد

2021/03/25 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط جهاز الأمن الوطني، نحو (2 مليون و250 الف) علبة دواء مغشوشة ومهربة في منطقة الحارثية ببغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته “تقدم” انه “بناءً على معلومات واردة من المواطنين عبر الخط الساخن (131)، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جولاتها الميدانية بالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لدائرة صحة الكرخ”.

واوضحت أن “الجولة اسفرت عن ضبط قرابة (2 مليون و 250 الف) علبة دوائية مغشوشة ومهربة في مذخرين لتجارة الادوية بمنطقة الحارثية في بغداد، بعد استحصال الموافقات القضائية، فضلاً عن غلق مركزين اثنين لزراعة الشعر لا يمتلكان اجازات رسمية لمزاولة المهنة وضبط بداخلها على ادوية تخدير وعلاجات غير مرخصة”.

وتابعت “قد جرى غلق المواقع وتدوين اقوال المخالفين واحالتهم مع المضبوطات وفق محاضر رسمية الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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