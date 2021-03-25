2021/03/25 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصل قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى قضاء الحضر، فيما اكد الشمري ان الزيارة تهدف الى متابعة سير الفعاليات العسكرية واستطلاع العمق الحدودي العراقي.

وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "اجرينا اليوم زيارة الى قضاء الحضر في محافظة نينوى، برفقة قائد القوات البرية وقائد عمليات غرب نينوى، لمتابعة سير الفعاليات العسكرية واستطلاع العمق الحدودي العراقي".

واضاف الشمري "استمهنا الى إيجاز كامل حول قاطع مسؤولية عمليات غرب نينوى مع الإستعدات اللازمة للانتخابات القادمة والعمليات التي تجريها القيادة يوميا لمتابعة عصابات داعش المندحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب قائد العمليات المشتركة يصل قضاء الحضر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب قائد العمليات المشتركة يصل قضاء الحضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).