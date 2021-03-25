السفير الامريكي في العراق يحدد اولويات ادارة يلسدن تجاه العراق

2021/03/25 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر أربع أولويات للإدارة الجديدة في العراق، تتمثل في محاربة تنظيم داعش، وكذلك مساعدة الحكومة في محاربة الفساد ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومواجهة جائحة كورونا، وأزمة تغيّر المناخ.وأوضح تولر خلال مشاركته في ندوة مرئية … Readmore

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