مستشار الكاظمي: المناكفات بشأن سعر الدولار سيخلق اضطرابا في السوق

2021/03/25 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توقع مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، استقرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال المستقبل، معتبرا أن المناكفات بين الكتل السياسية على مسألة تغيير سعر صرف الدولار، ستؤثر في حركة العرض والطلب ما يخلق اضطراباً في حركة السوق.وقال صالح في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المناكفات بين الكتل السياسية على مسألة تغيير سعر صرف الدولار، ستؤثر في حركة العرض والطلب ما يخلق اضطراباً في حركة السوق، خاصة أن هذه التوقعات غير محسومة الى الآن”.وأضاف صالح، أن “ارتفاع الأسعار يكون لمرة واحدة ولا يستمر الى المستقبل، وأعتقد أن هذه (معلومات ملونة) تبنى عليها توقعات خاطئة».وأشار إلى أن “سبل الاستيراد مستمرة من دون توقف، لذلك فإن التوقعات بشأن المستوى العام للأسعار سيتوقف عند نقطة مستقرة، وسبل العرض السلعي مفتوحة الآن على مصراعيها سواء من الناحية التمويلية أو بالعملة الأجنبية الثابتة في معدلاتها لتمويل التجارة الخارجية بمختلف أشكالها، لذا أعتقد أن ارتفاع الأسعار سيستقر مستقبلاً، ولن تبقى على هذا الحال».



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