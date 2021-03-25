تركيا على شفا أزمة مالية.. شركات تضررت وساويرس يتوقع

2021/03/25 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الاقتصاد التركي اضطرابا جديدا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب إردوغان، الأمر الذي أضاف فصلا آخر لسنوات من السياسة الاقتصادية غير المتوقعة، وأثار مخاوف المستثمرين الأجانب و"ربما زرع بذور أزمة مالية"، حسب تعبير صحيفة "وول ستريت جورنال".

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