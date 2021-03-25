نائب عن الفتح يحذر من مخططات واشنطن اتجاه الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية

2021/03/25 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، من مخططات واشنطن اتجاه الحشد الشعبي، خاصة بعد الجرائم الاميركية المرتكبة بحق الحشد، لافتا الى ان مخططات اميركا تتضمن استغلال مخيمات الارهابيين قرب الحدود العراقية السورية لزعزعة الامن والاستقرار.وقال كريم ان … Readmore

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