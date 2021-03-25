اليوم.. ثلاث مباريات في بطولة كأس العراق

2021/03/25 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادتنطلق اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العراق.وقال الناطق باسم لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العراق ستنطلق اليوم بإقامة ثلاث مباريات”.واوضح المالكي، ان “الحدود سيواجه فريق النفط على التاجي عند الساعة الثانية ظهراً، وبذات التوقيت سيواجه نفط البصرة فريق القاسم، فيما يلاقي الشرطة فريق أمانة بغداد على ملعب كربلاء الدولي”.يذكر ان الدوري العراقي الممتاز توقف بسبب استحقاق المنتخب الوطني ومعسكره التدريبي في اذربيجان تحضيراً لتصفيات آسيا.



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