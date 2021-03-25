ضبط اكثر من مليوني علبة دواء مغشوشة ومهربة في بغداد

2021/03/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبط جهاز الامن الوطني، اكثر من مليوني علبة دواء مغشوشة ومهربة بمنطقة الحارثية في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" بناءً على معلومات واردة من المواطنين عبر الخط الساخن (131)، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جولاتها الميدانية بالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لدائرة صحة الكرخ، واسفرت الجولة عن ضبط قرابة مليونين و 250 الف علبة دوائية مغشوشة ومهربة في مذخرين لتجارة الادوية بمنطقة الحارثية في بغداد، فضلاً عن غلق مركزين لزراعة الشعر لا يمتلكان اجازات رسمية لمزاولة المهنة وضبطت بداخلها ادوية تخدير وعلاجات غير مرخصة".واضاف انه :" جرى غلق المواقع وتدوين اقوال المخالفين واحالتهم مع المضبوطات وفق محاضر رسمية الى الجهات ذات الاختصاص "./انتهى7

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