عمار الحكيم: نتوسم بالمفوضية اعادة النظر بقرار الغاء انتخابات الخارج

2021/03/25 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس تحالف / عراقيون / عمار الحكيم، الى اعادة النظر بقرار الغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج ، وايجاد آلية مناسبة لاجرائها.وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر:" انطلاقا من ان سعة المشاركة في اي ممارسة ديمقراطية هي اضافة لشرعيتها ومصداقيتها ، وحرصا منا على ضمان عملية انتخابية سليمة ومنصفة يشارك فيها جميع ابناء الوطن في داخله وخارجه بانسيابية عالية، نتوسم بمفوضية الانتخابات ان تعيد النظر بقرار الغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج من خلال ايجاد آلية مناسبة لذلك ، بوصفهم اضافة نوعية ولشدهم الى بلدهم بقطع النظر عن عدد المشاركين"./انتهى7

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