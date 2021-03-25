ما هو دور الأمن الاقتصادي إذا كان الأمن الغذائي مفقود - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/25 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد العراقي ذا طابع (ريعي) يعتمد على مورد واحد (النفط) وبوارداته نستورد من دول الجوار أكثر 95% من السلع والبضائع الزراعية والصناعية ونتيجة ذلك أصبح الشعب العراقي (استهلاكي وغير منتج) عطال بطال يقضي ليله ونهاره متسكع أو يقضي وقته بالشوارع والساحات العامة والمقاهي في تناول (النركيلة والمخدرات) ومستوى الفقر بين الشعب بلغ 35%.



وأصبح الشعب العراقي حياته مهددة بالجوع والموت إذا حدثت تطورات تؤدي إلى ......





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