من تكون أيها الإنسان؟ - حنان بديع

2021/03/25 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع هل لدينا إرادة حرة أم نتوهم ذلك؟السبب في طرح سؤآل قديم جديد هو إختراع شريحة (نيورولينك العصبية) التي تشبك مخ الإنسان مع الكمبيوتر، لينهي الأخير (الكمبيوتر) إرادتنا الحرة التي مارسناها على مدى القرون الماضية؟ ثم ماذا عن قراراتنا الحرة؟ وعقائدنا القائمة في جوهرها عليها؟ وهل نضحي بحرية إرادتنا إذا كانت موجودة بحجة التقدم التكنولوجي؟في تجربة تم تطبيقها على البشر خلصوا الى أن المخ يأ ......





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