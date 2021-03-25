تعرف على أسعار العملات الأجنبية في الأسواق العراقية

2021/03/25 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية اليوم : الخميس :

25 - 3 - 2021 -

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع ال

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