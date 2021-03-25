برشلونة الأفضل في العالم خلال العقد الأخير

2021/03/25 | 10:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات

كرة القدم "IFFHS"، أن نادي برشلونة

الإسباني هو أفضل ناد في العالم في

السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا بين

عامي 2011 و2020.

وأحرز برشلونة المركز الأول برصيد 2877

نقطة

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