الإعلان عن قرب افتتاح أكبر محطات الكهرباء في حقل الزبير

2021/03/25 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تقترب شركة نفط البصرة من افتتاح اكبر المحطات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية في هيئة تشغيل الزبير بطاقة 700 ميغاواط، يذهب جزء منها لرفد المنظومة الوطنية، بينما أنجزت الملاكات في الشركة أعمال نصب منظومة عدادات في محطة عزل غاز اليمامة.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول في شركة نفط البصرة قوله، إن “الملاكات في شركة (هيئة تشغيل الزبير) ومن معها من الجهات الساندة، باشرت وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز أكبر المحطات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية في الشركة والتي تعد واحدة من العقود المهمة التي أبرمتها نفط البصرة مع شركة (جنرال إليكتريك) الأميركية لرفد حقل الزبير بالطاقة الكهربائية، وكذلك رفد الشبكة الوطنية بــ 300-400 ميغاواط مما يسهم في تحسينها».

وأضاف المصدر، أن “هذا المشروع أحد مشاريع البنى التحتية للعراق ومحافظة البصرة، كونه سيرفد الشبكة الوطنية بما يصل إلى 400 ميغاواط، وفي حال تم تطوير الخطوط الناقلة سيكون الفائض أكثر من هذا الرقم، وأن ما يميز هذه المحطة أن اثنين من توربينات التوليد فيها يعملان من خلال الغاز أو الوقود».

وأوضح أن “الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 700 ميغا واط، وتمتاز بالعمل بكفاءة عالية وعدم التأثر بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، كما أنها من المحطات الصديقة للبيئة من ناحية الانبعاثات الغازية التي تخلفها محطات التوليد، وتحتوي المحطة على أربعة توربينات قدرة التوربين الواحد في الظروف الاعتيادية تبلغ 176 ميغاواط، إذ من المؤمل أن يتم افتتاح المحطة في شهر نيسان المقبل، وستديرها شعبة توليد الطاقة الكهربائية في الشركة».

ومن جهة أخرى، أكد “المصدر إنجاز الملاكات في شركة نفط البصرة أعمال نصب منظومة عدادات محطة عزل غاز اليمامة، والتي تأتي ضمن التزامات قسم قياسات نقل الملكية في الشركة أمام الجهات الرقابية والوزارة بنصب عدادات النفط الخام على مخارج محطات الإنتاج، والتي تهدف إلى قياس الإنتاج الفعلي للمحطات».

وأوضح أن “الملاكات هناك تمكنت من نصب منظومة عدادات محطة عزل غاز اليمامة، نتيجة الخبرة التي اكتسبتها في عمليات نصب العديد من منظومات العدادات، إذ نجحت بنصب ثلاث منظومات في حقل غرب القرنة/1 مع المشغل (إكسون موبل) وخمس منظومات عدادات في الرميلة الشمالية مع المشغل (BP) بالإضافة إلى ثماني منظومات في الرميلة الجنوبية مع المشغل (BP) وسبع منظومات في حقل الزبير مع المشغل (ENI) ، وتم إكمال الربوطات الميكانيكية لمنظومة العدادات وأعمال التسليك الكهربائي وغيرها».

وبين المصدر، بأن “منظومة عدادات محطة عزل غاز اليمامة من تجهيز شركة (كرونا) الهولندية، وتغطي العدادات إنتاج المحطة اليومي البالغ 50 ألف برميل”، منوهاً بأن “شعبة العدادات في الشركة هي من تقوم بعمليات الفحص الموقعي للمنظومة، ويتم من خلال الفحص النظري لجميع أجزاء منظومة العدادات ومنها مرسلات الحرارة والعداد نفسه ومرسلات الضغط والتأكد من سلامتها، وكذلك التأكد من الإشارة المرسلة من العداد إلى غرفة السيطرة وصحة الأرقام التي هي ضرورية جداً في تصحيح الكمية المحسوبة داخل العداد».



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