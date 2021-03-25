بالصور.. نهر شيلادزي يجرف الكثير من الاشجار

2021/03/25 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرف نهر " رويي شين"، اعداد كبيرة من الاشجار الجافة، منحدرا من شمال كوردستان الى داخل اقليم كوردستان، مناطق شيلادزي في محافظة دهوك عقب هطول امطار غزيزة خلال اليومين المنصرمين.

PUKmedia خاص

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