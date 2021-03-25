2021/03/25 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شددت وزارة التربية، اليوم الخميس، على المديريات العامة بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها لضمان سلامة الطلبة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الوزير علي حميد الدليمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اذار 2021)، إن "على جميع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة والادارات المدرسية، ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية بالتعاون مع الجهات الصحية والمعنية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وشدد على "تطبيق اجراءات الوقاية الصحية والتقيد بها، فضلاً عن الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي، واستمرار تطبيق شروط السلامة حفاظاً على طلبتنا"، معربا عن "الشكر والتقدير لأبطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس للأشراف على تطبيق التوجيهات أعلاه لديمومة العملية التربوية والتعليمية وانجاح الامتحانات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من وزير التربية الى المديريات العامة في المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من وزير التربية الى المديريات العامة في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).