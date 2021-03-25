المرور تكشف آلية جديدة لإنجاز المعاملات

2021/03/25 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن اعتمادها آلية جديدة لإنجاز معاملات المواطنين في الدوائر التابعة لها ببغداد والمحافظات، ضمن إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر عبد الكريم في تصريح صحفي، إن “الآلية التي اعتمدتها المديرية تضمنت الابقاء على ساعات الدوامين الصباحي والمسائي، فضلاً عن حساب أعداد […]

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