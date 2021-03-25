الفياض في الموصل لتفقد الحشد والمناطق المحررة

2021/03/25 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، إلى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الزيارة تأتي لتفقد المناطق المحررة والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا”.

وأضاف البيان أن “الزيارة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة”.



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