2021/03/25 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، الخميس، ان التقرب الخليجي من العراق غالبا مايسبق الانتخابات، في مؤشر يؤكد التدخل بالشأن الداخلي لتمرير مخططات دول الخليج والكيان الصهيوني.وقال الخيكاني ان “التقرب الخليجي للعراق وعلى الرغم من وجود حسن نية في الداخل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقارب الخليجي من العراق قبل الانتخابات مؤشر للتدخل بالشأن الداخلي العراقي لتمرير اجندات خارجية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقارب الخليجي من العراق قبل الانتخابات مؤشر للتدخل بالشأن الداخلي العراقي لتمرير اجندات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).