اسعار النفط تتراجع اكثر 1% بسبب مخاوف بشأن الطلب على الوقود نتيجة اغلاقات كورونا

2021/03/25 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 بالمئة اليوم الخميس، مع عودة ظهور مخاوف بشأن الطلب على الوقود إلى جانب عمليات إغلاق جديدة لتفشي جائحة فيروس كورونا، مما قلص المكاسب التي تحققت خلال الليل التي حفزها وقف سفينة حاويات عملاقة منعت … Readmore

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