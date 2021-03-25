بعد أنباء عن تدهور وضعه.. السلطات الروسية تعلق على

2021/03/25 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سلطات السجون الروسية اليوم الخميس إن صحة المعارض أليكسي نافالني "مرضية" غداة تصريحات محاميته من أن وضعه الصحي يتدهور منذ دخوله إلى السجن.

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