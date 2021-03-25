الحشد يباشر بتأمين زيارة شعبان في النجف

2021/03/25 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني باشر اللواء الثاني للحشد الشعبي، اليوم الخميس، بالخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة النصف من شعبان في محافظة النجف.وقال اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الخطة شملت الانتشار […]

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