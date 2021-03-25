2021/03/25 | 10:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني عدلت النظرة المستقبلية للعراق من سلبية الى مستقرة، جراء الخطوات الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء.وقالت الوزارة في بيان، أن “التقرير المقدم من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أشاد بالإجراءات المالية التي تبنتها الحكومة العراقية ضمن سياستها الاصلاحية لمسار الاقتصاد العراقي”.وأضافت “ووفق تقرير الوكالة المذكورة تم تعديل التصنيف الائتماني للعراق من نظرة سلبية- 𝗕 العام الماضي الى نظرة مستقرة”.ورأت أن “التصنيف الجديد يأتي ليعكس استمرار الاحتياطيات من العملة الاجنبية عند مستوى يفوق خدمة الدين العام الخارجي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخطوات الاصلاحية التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تربط تصنيف النظرة المستقبلة للعراق باصلاحات الورقة البيضاء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تربط تصنيف النظرة المستقبلة للعراق باصلاحات الورقة البيضاء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تربط تصنيف النظرة المستقبلة للعراق باصلاحات الورقة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).