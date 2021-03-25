بالصور: الفياض في الموصل لتعزيز الأمن والاستقرار

2021/03/25 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، إلى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة.

وقالت هئية الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصل إلى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا".

واضاف البيان ان "الزيارة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة".

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