المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة النصف من شعبان

2021/03/25 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخطة شملت الانتشار وتأمين شارع كربلاء وطريق ياحسين والطريق الحولي بالإضافة إلى المدينة القديمة والخط الستراتيجي المحاذي للخندق وذلك بالتنسيق مع الجيش والشرطة ضمن قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي".

هذا ويتوافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه في 15 من شعبان لإحياء ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المهدي المنتظر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) في النجف الاشرف.

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