الحشد يباشر بخطة تأمين زيارة النصف من شعبان في النجف

2021/03/25 | 10:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

باشر اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الخميس، بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة النصف من شعبان في النجف الاشرف.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الخطة تضمنت الانتشار وتأمين شارع كربلاء وطريق يا حسين والطريق الحولي بالإضافة إلى المدينة القديمة والخط الستراتيجي المحاذي للخندق وذلك بالتنسيق مع الجيش والشرطة ضمن قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي”.

هذا ويتوافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه في 15 من شعبان لإحياء ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المهدي المنتظر( عجل الله تعالى فرجه الشريف) في النجف الاشرف.



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