بالفيديو.. داعشي يسلم نفسه بعد 3 سنوات قضاها في الجبال شمالي العراق

2021/03/25 | 10:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو نشره جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أحد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي وهو يسلمه نفسه في منطقة "جبلية عاش" فيها لثلاث سنوات متتالية....

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