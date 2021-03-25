رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يصل الى الموصل

2021/03/25 | 10:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة والوقوف على ابرز احتياجاتها امنيا وخدميا./ انتهى7

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