وطنٌ يبكي بدلاً عنا - مصطفى محمد غريب

2021/03/25 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب لا تبكيفبكاؤك مثل الجمر البركانييحرق لي كبدييتصاعد في اشجاني ولأني ابكي وعلى مهلٍ احكيوازيد بكائيوبكاؤك يجهش لبكائيوبكاؤك في تعذيبي هو الجاني كي اغسل احزانيوبكائي يحرق اجفانيوبكاؤك اللحن الانسانييا حزني في البعد وفي قربي يعلن قربانييا وطني الداميتبكي لدموعي في عز شقائي...............ماذا؟ وطنٌ يبكي بدلاً عناقول لي اين شموعك يا ......





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